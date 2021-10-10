محافظ حضرموت يطمئن على سلامة محافظ عدن ووزير الزراعة بعد تعرضهما لمحاولة اغتيال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

أجرى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، اتصالاً هاتفياً بمحافظ العاصمة المؤقتة عدن احمد حامد لملس، للاطمئنان صحته وصحة وزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري ومرافقيهما، بعد تعرض موكبهما لعمل ارهابي غادر وجبان وهما يؤديان مهامهما المعتادة في عدن.



وعبّر المحافظ البحسني خلال الاتصال عن خالص التعازي باستشهاد قائد حراسة محافظ عدن النقيب صدام الخليفي، والسكرتير الصحفي للمحافظ أحمد بو صالح، والمرافق والسكرتير الخاص للمحافظ أسامة الخليفي، والمصور طارق مصطفى، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يحشرهم مع الصديقين والشهداء، ويسكنهم فسيح جناته، راجيًا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

واستمع محافظ حضرموت من المحافظ لملس إلى توضيح حول الأعمال الارهابية العبثية التي يسعى ضعفاء النفوس لإقلاق السكينة العامة من خلالها في عدن، مؤكدًا استمرار عزيمة ابناء الوطن المخلصين في مواصلة مشروع بناء الدولة والارض والانسان، وإفشال كل محاولات المتربصين وملاحقة وتطهير خلايا الموت والدمار بمختلف اشكالها.