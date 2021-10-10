جمعية وحدة شباب المهرة تختتم الدورات التدريبية حول بناء قدرات الشباب في كليات المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

اختتمت جمعية وحدة شباب المهرة، السبت، بمدينة الغيضة، الدورات التدريبية في بناء قدرات الشباب من المجالس الطلابية بكليات محافظة المهرة ضمن مشروع مبادرة القيادات الشابة بإشراف مكتب التخطيط والتعاون الدولي وتمويل منظمة شركاء اليمن، بمشاركة (20) طالبا وطالبة من كليات المحافظة بمختلف المستويات والتخصصات.



وتلقى المشاركون في الدورات التي استمرت ستة أيام العديد من المعارف والمعلومات والمهارات عن مفاهيم القيادة والاتصال والعرض التقييمي والمناصرة وتحليل النزاعات وتسويتها وتدريب المدربيين وسبل عكس مخرجات مجالاتها في الواقع العملي.

وفي حفل الاختتام الذي أقيم تحت رعاية معالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، أشار المدير التنفيذي لجمعية وحدة شباب المهرة الأستاذ أمين بن عصم، الى أهمية البرنامج التدريبي في تأهيل القيادات الطلابية للإسهام في اكتشاف وصقل مهارات الطلاب القيادية والإدارية وتنمية قدراتهم للانخراط في العمل الميداني في المجتمع.

وأوضح بن عصم أن البرنامج التدريبي شمل سلسلة من الدورات في مهارات القيادة والاتصال والعرض التقييمي والمناصرة وتحليل النزاعات وتسويتها وتطوير مهارات المدربيين وبناء قدرات الطلاب في مختلف المجالات الإدارية والقيادية ضمن مشروع مبادرة القيادات الشابة الذي تنفذه الجمعية في المحافطة.

وشكر بن عصم دعم منظمة شركاء اليمن على تنفيذها لمثل هذه البرامج النوعية للطلاب وكافة الجهود التي بذلت لإنجاح المشروع ، مثمناً دور عمادة كليتي التربية والعلوم التطبيقية والإنسانية والمعهد التقني في تقديم التسهيلات اللازمة بشأن إقامة عدداً من الدورات التدريبية التي تهدف الى إكساب طلاب الكليات المهارات العلمية والتطبيقية في شتى الجوانب العلمية.

وجرى تكريم المدربيين والطلاب المشاركين بشهادات المشاركة في الدورات التدريبية لبناء قدرات الشباب بالمحافظة.

حضر حفل الاختتام مدربي الدورات، أمير الدين يحيى شحرة ومحمد عبد الله الأسطى ووائل منصور كريم ومصطفى بن ربيع المسؤول المالي لجمعية وحدة شباب المهرة وخديجة بن شهاب سكرتارية مشروع مبادرة القيادات الشابة