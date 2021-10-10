نائب الرئيس يعزي في وفاة الشيخ صالح مبخوت كعلان والمناضل مهدي سعيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة، إلى العميد ناجي صالح كعلان والشيخ ربيش مبخوت كعلان، عزاهما وقبائل الجدعان ونهم، في وفاة الشيخ صالح مبخوت كعلان، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء.



وأشاد نائب الرئيس في البرقية، بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية وإسهاماته في معركة الدفاع عن الجمهورية ضد مليشيات الحوثي الإرهابية، وفي إصلاح ذات البين، منوها بمسيرة الفقيد الحافلة بالشجاعة والعمل الدؤوب في خدمة الوطن.

وعبر نائب رئيس الجمهورية، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما بعث نائب رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة، في وفاة المناضل مهدي عبدالله سعيد، والذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء.

وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية وإسهاماته النقابية والمهنية، معبراً عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.