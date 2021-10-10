بنك التسليف في عدن يدشن مشروع (كاك حوالة) بين اليمن والعالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

دشنت الإدارة العامة لبنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، (كاك حوالة) بين اليمن ودول الخليج والعالم، بحضور وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري ومحافظ عدن أحمد لملس.



وأشاد الوزير السقطري، بجهود البنك في تدشين مشروع الحوالات المصرفية الآمنة المستقلة من عدن (كاك حوالة)، داعيا كافة الجهات إلى الاستفادة من المزايا المصرفية والأمان المصرفي من جانب البنك عبر شبكة تحويلاته المصرفية (كاك حوالة) .. مشددا على ضرورة تفعيل إدارة كاك بنك للخدمات والمنتجات الإقراضية الخاصة بدعم المزارعين والصيادين وتقديم التسهيلات المختلفة لهذه الشريحة المجتمعية المهمة.

من جانبه استعرض القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) حاشد الهمداني، مشروع (كاك حوالة) الذي يعد أحد أهم الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك الحكومي لمختلف شرائح المجتمع وفي مقدمتهم المغتربين اليمنيين الذين يمثلون الداعم الأكبر للاقتصاد والعملة الصعبة، وفقا لأحدث التقنيات المصرفية والمعايير العالمية.

وأوضح أن المشروع يهدف للمساهمة في دعم الاستقرار المصرفي ومكافحة جرائم المضاربة بالعملة وغسيل الأموال، وأنه يعمل تحت إشراف الحكومة الشرعية ووفق الخطط الحكومية والجهود الوطنية المشتركة لتعزيز قيمة صرف العملة المحلية ومحاربة الاختلالات الطارئة على العمل المصرفي، كما يعمل بشكل مستقل بعيدا عن هيمنة مليشيات الحوثي الانقلابية وتحكمها بالقطاع المصرفي اليمني المختطف من قبلها وأذرعها المضاربة بالعملة الوطنية.

من جهته قال مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات في كاك بنك محمد أبو حاتم، إن مشروع (كاك حوالة) تم تصميمه وفقا لأحدث التقنيات والأنظمة المصرفية، ويتيح لكل عملاء البنك وغيرهم الاستفادة المجتمعية من الخدمات المصرفية والتسهيلات الكبيرة التي يقدمها البنك، وإنه يمكن للجميع الاستفادة من المشروع بكل سرعة وسهولة ويسر عبر مختلف رسائل الهاتف وتطبيقات المشروع ومنصات التواصل الاجتماعي.