الحكومة توجه بالتحقيق في ملابسات انفجار استهدف موكب مسؤولين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

وجه رئيس الوزراء معين عبد الملك، اليوم الأحد، بإجراء تحقيق عاجل حول ملابسات الانفجار الذي استهدف محافظ عدن ووزير الثروة السمكية.



وقالت وكالة أنباء سبأ الرسمية إن رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، اطمان على سلامة وزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري ومحافظ عدن احمد لملس، عقب محاولة اغتيال ارهابية آثمة استهدفت موكبيهما، اليوم، بمديرية التواهي بالعاصمة المؤقتة عدن.

ووفق الوكالة: استمع رئيس الوزراء الى تقرير اولي حول ملابسات العملية الإرهابية التي تم تنفيذها بسيارة مفخخة، وما نجم عنها من خسائر بشرية ومادية.

وأسفر الانفجار الذي استهدف محافظ عند ووزير الثروة السمكية عن مقتل 3 من مرافقي المحافظ، وأحد المدنيين.

وقال شهود عيان في أحاديث منفصلة ، إن السيارة انفجرت أثناء مرور موكب محافظ عدن، وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد منها