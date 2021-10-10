اختتام المرحلة الأولى من برنامج تأهيل وتدريب النساء بعدد من المجالات في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

اختتم مركز تمكين المرأة (الأسر المنتجة) التابع لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة مأرب، اليوم، المرحلة الأولى من برنامج تأهيل وتدريب النساء للعام الجاري، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.



واستهدفت المرحلة الأولى، على مدى 3 شهور، 91 امراة وفتاة من النازحات والناجيات من العنف، في مجالات الخياطة والتطريز، والأشغال اليدوية، والنقش والحنا، والحاسوب، ومحو الأمية، حيث اختتمت، اليوم، دورة الخياطة والتطريز والتفصيل، التي استهدفت 40 امرأة وفتاة، اكتسبن خلال 60 يوما عددا من المعارف والمهارات المهنية.

وافتتح مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في مأرب عبدالحكيم القيسي، ومديرة المركز سقطرى البقما، المعرض الخاص بمخرجات متدربات أعمال الخياطة والتطريز والتفصيل، وعكس المعرض المهارات والخبرات التي اكتسبنها الخريجات خلال الدورة.

وأوضح القيسي والبقما، أن مركز الأسر المنتجة سيبدأ الأسبوع المقبل المرحلة الثانية من التأهيل والتدريب لعدد آخر من النساء والفتيات، في نفس البرامج الخمسة المنفذة في المرحلة الأولى، إضافة إلى دورتين جديدتين في مجال صناعة البخور والعطور، والكوافير والتجميل .. وأشارا إلى أن هذه البرامج تهدف لمساعدة النساء على تحسين مستواهن المعيشي وتمكينهن من توفير الحماية الذاتية لهن وتجاوز معانأة الحرب والنزوح.

وجرى في ختام الدورة تكريم المتدربات بشهادات المشاركة وتجاوز الدورة.