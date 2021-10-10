بدء دورة تدريبية في المهارات الادارية بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بدأت اليوم بالمهرة، دورة تدريبية في المهارات الادارية ، نظمتها الادارة العامة للبحوث والتدريب بالمحافظة .



واكد الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر ، حرص السلطة المحلية على توفير الامكانيات المتاحة في رفد موازنات المكاتب التنفيذية للارتقاء بعملها نحو الأفضل ، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من الدورة وتطبيقها في العمل الاداري وإدخال نظم إدارية جديدة في مختلف الإدارات ، والخروج بتوصيات تعمل على تطوير العمل الاداري والحكومي .

من جانبه أشار مدير ادارة البحوث والتدريب محمد شملان، إلى أن الدورة تستهدف مدراء عموم المكاتب التنفيذية بالمحافظة، موضحاً أنها تمثل أهمية كبيرة لمدراء العموم كونها تعمل على تحسين قدرات الكوادر الوظيفية في المحافظة.

وكان نيمر ، افتتح قاعة الحاسوب بالإدارة المحلية بمديرية الغيضة التابعة للإدارة العامة للبحوث والتدريب، الممولة من الوكالة الألمانية giz .