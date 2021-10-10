ماذا قال الرئيس هادي عن محاولة اغتيال محافظ عدن؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

اعتبر الرئيس عبدربه منصور هادي، محاولة اغتيال محافظ عدن أنه عمل إرهابي غادر وجبان، مشيرا إلى أذرع مليشيات الحوثي من قوى الإرهاب.



وارتفع أعداد الضحايا إلى 4 شهداء بينهم صحفيان وإصابة 5 آخرين في هجوم بواسطة سيارة مفخخة استهدفت موكب محافظ عدن أحمد لملس.

والشهداء أحمد بو صالح، السكرتير الصحفي للمحافظ وأسامة لملس، المرافق الشخصي والنقيب صدام الخليفي، قائد الحراسة، وطارق مصطفى مصور صحفي.

وأجرى الرئيس اتصالاً هاتفياً بمحافظ عدن أحمد حامد لملس للاطمئنان على صحته وصحة وزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري ومرافقيهما للوقوف على الجريمة الغادرة، بحسب وكالة "سبأ" الرسمية.

ووجه هادي كافة الأجهزة الحكومية التنفيذية والامنية والعسكرية باتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة باستتباب الأمن والاستقرار.

كما وجه بإجراء تحقيقات ميدانية شاملة للوقوف على ملابسات العملية الارهابية الغادرة ومتابعة عناصرها ومرتكبيها وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع بما اقترفوه بحق الشعب والوطن واستباحة الدماء وقتل الأبرياء وزعزعة أمن واستقرار عدن والمناطق الأمنه.

وقال هادي إن "معركتنا مع قوى الشر والإرهاب وأدواتها وأذرعها المختلفة من مليشيات الحوثي وإيران معركة وجودية ولا سبيل أمام شعبنا إلا التخلص من أدرانها والانتصار لإرادة شعبنا في الأمن والاستقرار والعيش الكريم وتعزيز وحدة نسيجة المجتمعي".

من جانبه، أكد محافظ عدن أحمد لملس أن هذه الأعمال الارهابية العبثية لن تنال من عزيمة أبناء الوطن المخلصين في مواصلة مشروع بناء الدولة والأرض والإنسان وستفشل كل محاولات المتربصين وسيتم ملاحقة وتطهير خلايا الموت والدمار بمختلف أشكالها.

وظهر اليوم الأحد، تعرض موكب محافظ عدن، أحمد لملس، رفقة وزير الزراعة والثروة السمكية في الحكومة الشرعية سالم السقطري، لمحاولة اغتيال بواسطة تفجير سيارة مفخخة، لدى مروره في منطقة حجيف، الواقعة بين مديريتي المعلا والتواهي.