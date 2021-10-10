شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائد عسكري جنوبي: الاخوان وميليشيا الحوثي وجهان لعملة واحدة (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

الشحات غريب

◄ مخرج الأزمة اليمنية يكمن في العودة للوضع كما كان عليه قبل عام 90



◄ ميليشيا الحوثي إرهابية من الدرجه الأولى

◄المجتمع الدولي موقفه ضعيف جداً من حرب اليمن

◄ الاخوان وميليشيا الحوثي وجهان لعملة واحدة

◄ أسباب وجود الحوثيين هم الاخوان المسلمين

◄كل الأحداث في جنوب اليمن مصنعه تصنيع بسبب الاخوان المسلمين

قال المقدم فضل محمد مقبل حسين الجحافي والقائد العسكري بجنوب اليمن إن مخرج الأزمة اليمنية يكمن في العودة للوضع كما كان عليه قبل عام 90م.

وأضاف الجحافي ، بأنهم كجنوبيين ليس لدينا إلا الثبات على التحرير وعودة الوضع كما كان عليه قبل عام1990 كدولتين غير ذلك لايمكن بأن يكون هناك أي إستقرر في اليمن والمنطقه العربية.

◄ حدثني حول جرائم الحوثي المستمرة.. والهجوم الذي استهدف مطار أبها الدولي؟

الحوثي إرهابي من الدرجه الأولى من خلال استهداف المنشآت المدنية كالمطارات والموانى وممارساته الغير

أخلاقية في المعارك ، ولكن أثبت عجزه حول إستهداف منشات عسكرية لانها مليشيات إرهابية مدعومه من إيران.

◄ حدثني حول موقع المجتمع الدولي تجاه الأزمة اليمنية؟

المجتمع الدولي موقفه ضعيف جداً من حرب اليمن، فالمجتمع الدولي لا ينظر غلأى الجانب الانساني ولكنه ينظر فقط لمصالحه الخاصة، واذا كان في هناك وقفه للمجتمع الدولي كان من الاولى النظر لمعانات الشعب اليمني وخاصه شعب الجنوب الذي يعاني الأمرين من خلال ممارسات لا أخلاقية من خلال قطع مرتبات الناس وخاصه الجيش والامن وتعطيل خدمات المواطنين وتدهور العمله وارتفاع الأسعار.

◄ كيف مزق الحوثي تقاليد المجتمع اليمني وقام بنشر الخراب والدمار باليمن؟

نحن في حالة حرب ولكن للحرب أخلاق وقيم انعدمت عند الحوثي واندعمت عند الشرعية التي تركت هدفها الاساسي وهو تحرير صنعاء وسخرت كل امكانياتها لغزو الجنوب من جديد، مؤكداً من أسباب وجود الحوثيين هم الاخوان المسلمين فمن وجهة نظري الاخوان والحوثي وجهان لعملة واحدة.

◄ كيف ترى الحل الأمثل لأزمة اليمن.. الحل السياسي أم العسكري؟

الحل الامثل لازمة اليمن هو العودة إلى قبل عام 1990 ومنذ 1994 والجنوب يطالب بفك الارتباط مع الشمال.

للاسف اندمجت دولة الجنوب مع عصابات وليست دولة لهذا نحن من دفع الثمن ولا زلنا ندفعه كل ساعه وكل دقيقه و ليس أمامنا أي خيار آخر كجنوبيين إلا الثبات على التحرير وعودة الوضع كما كان عليه قبل عام1990 كدولتين جارتين غير ذالك لايمكن بأن يكون هناك أي إستقرار في اليمن والمنطقه العربية ككل.

◄ حدثني حول القضية الجنوبي وتطورات القضية ووضعها؟

كل الأحداث في جنوب اليمن مصنعه تصنيع بسبب الاخوان المسلمين ممثله ببتنظمي داعش والقاعدة، فالعملية واضحة وحسب ماذكرة سابقاً بان الأخوان والحوثي وجهان لعملة واحدة.

◄ كيف ترى الأحداث بجنوب اليمن؟

من الملاحظ على المستوى الاقليمي وخاصه العربي بأن الإخوان في حالة انكماش لم تحدث في تاريخهم، بعد أن انتهوا في مصر العروبة وتونس مؤخرا، ويحاولو بأن يجدوا لهم موطى قدم ليستعيدوا تمددهم من جديد وخاصه في الجنوب الذي لاتوجد فيه بيئة حاضنة لهم ولا للحوثي، ولكن بعيد عليهم ان يصلو إلى هدفهم.

◄ حدثني حول سير المعارك بالمحافظات وخاصة الضالع وشبو.. وما هو سر المعارك الساخنة فيهما؟

سير المعارك في الجنوب على أشدها وخاصة جبهة الضالع كونها حاىط منيع وصعب جدا اختراقه كما أن هناك محاولات هجومية شبه يومية كانت وستظل المقاومة الجنوبية لها بالمرصاد، ونحن على أهبة الاستعداد بعد ان أعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس قاسم الزبيدي حالة الطورى، ولازلنا في أهبة الاستعداد للدفاع عن الجنوب وتحرك إلى أي مكان تراه القيادة السياسية والعسكرية لذلك.

◄ ما هو سر تمسك ودعم إيران لميليشيا الحوثي؟

سر تمسك إيران للحوثي لانها تريد السيطرة على مضيق باب المندب كتهديد واضح للأمن القومي العربي ولكن هذا من المستحيلات وعليها بأن لا تصل هي أو مليشياتها الارهابيه لمضيق باب المندب، وأيضا تركيا وحلفاىها الاخوان يحاولوا بشتى السبل السيطرة على هذا الممر الاستراتيجي فمن ملك مضيق هرمز ومضيق باب المندب ليس بحاجة لامتلاك سلاح نووي.

◄ برأيك هل تنجح الأمم المتحدة هذه المرة.. وكيف أفشل الحوثي سبل السلام باليمن ومهمة مبعوثوا الأمم المتجدة؟

مصير مساعي الأمم المتحدة مثل سابقاتها هو الفشل و صعب جداً على الأمم المتحدة أن تحل الأزمه اليمنية و

ولكننا متفائلين خيرا ، ونبارك ونؤكد كل المساعي لإنهاء الأزمة اليمنية بشرط أرضى شعب الجنوب بعودة دولته.

ما سبب الصعوبة في الوصول لحل من قبل الأمم المتحدة؟

الصعوبه بعدم وجود المصداقية من قبل الحوثي وتحمل المسؤلية بجدارة، فالحوثي عبارة عن مليشيات إرهابية ، مؤكداً بصفته يرى بأن هناك خلايا نائمة تم اعدادها من قبل الحوثي والاخوان وخاصة في الجنوب وما يحدث موخرا في كريتر لخير دليل على أن هناك خلايا ارهابية موجودة وستطفو إلى السطح قريباً من خلال اليقظة المستمرة من قبل المقاومة الجنوبية .