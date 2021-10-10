معين عبدالملك يغادر عدن متوجها الى القاهرة بدعوة من نظيره المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

غادر رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، العاصمة المؤقتة عدن، على رأس وفد حكومي رفيع، متوجها الى العاصمة القاهرة، في مستهل زيارة رسمية قصيرة لجمهورية مصر العربية، تلبية لدعوة من نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي.



وأكد الدكتور معين عبدالملك، لدى مغادرته مطار عدن الدولي، ان هذه الزيارة الثانية الى مصر تأتي انسجاما مع خصوصية وتاريخية العلاقات الأخوية بين البلدين، والحرص المشترك على استمرار تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات، وتنسيق وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.. مشيرا الى انه سيتم مناقشة عدد من ملفات ومجالات التعاون خلال الزيارة.

وحيا رئيس الوزراء، الموقف القومي العروبي المسؤول للقيادة المصرية ممثلة بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري الشقيق في دعم الشرعية والشعب اليمني، ومحورية دور مصر باعتبارها قلب الامة العربية والدعامة الرئيسية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.. منوها بما تقوم به مصر من دعم لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة العربية، ومكافحة الارهاب والمساهمة في حماية امن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء كل من وزراء التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، والاتصالات وتقنية المعلومات نجيب العوج، والنقل عبدالسلام حميد، والنفط والمعادن عبدالسلام باعبود، والصحة العامة والسكان قاسم بحيبح، ومدير مكتب رئيس الوزراء انيس باحارثة وأمين عام مجلس الوزراء مطيع دماج، ورئيس الجهاز التنفيذي لاستيعاب تعهدات المانحين افراح الزوبة.