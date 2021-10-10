الرئيس هادي يعزي بوفاة المناضل مهدي عبدالله سعيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، برقية عزاء ومواساة لأسرة المناضل والقيادي والنقابي مهدي عبدالله سعيد، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة وطنه ومجتمعه.



ونوه الرئيس بمناقب الفقيد ومسيرته المهنية والنضالية في مختلف محطاته العملية.. معبرا عن أحر التعازي وأصدق المواساة لأسرة الفقيد بهذا المصاب الأليم .. سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.