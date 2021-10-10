شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فريق مركز الملك سلمان يتفقد مراكز توزيع المساعدات الغذائية بتعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على عمل مراكز توزيع المساعدات الغذائية في مديرية التربة بمحافظة تعز، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي.



يذكر أن المركز، وقع مع برنامج الأغذية العالمي برنامجًا تعاونيًا مشتركًا مطلع يوليو الماضي ؛ لتلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة للفئات الأكثر احتياجًا في اليمن، وفقًا لخطة الاستجابة الإنسانية للعام 2021م.

ويهدف البرنامج إلى تأمين أكثر من 545 طنًا من المواد الغذائية لأكثر من 4 ملايين و900 ألف فرد ممن يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في 15 محافظة ويستمر لـمدة 6 أشهر.