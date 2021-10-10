شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نزع أكثر من 1,400 لغم في اليمن خلال أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من أكتوبر 2021م، من انتزاع 1.446 لغما زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 13 لغما مضادا للأفراد، و 1.110 ألغام مضادة للدبابات، و 322 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.



وبذلك يرتفع عدد الألغام التي جرى نزعها منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 280 ألفا و 47 لغما، زرعتها المليشيا الحوثية الإرهابية، في أرجاء اليمن.