إب.. انتحار شاب في رابع حادثة خلال نحو شهر

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم شاب ثلاثيني في محافظة إب (وسط اليمن) على الانتحار بظروف وملابسات غامضة، في ظل زيادة أعداد وضحايا الانتحارات في المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.



وقالت مصادر محلية، إن المواطن "د س أ" عثر عليه قتيلا وعلى رقبته حبلا يعتقد أنه مات مشنوقا، في منطقة المسيل بمديرية فرع العدين غرب محافظة إب، وسط ظروف وملابسات غامضة.



ورجحت مصادر مقربة منه أن يكون أقدم على الإنتحار، خاصة وأنه يعاني من ظروف معيشية صعبة.



وأشارت المصادر إلى أن المواطن يعول أسرة مكونة من خمسة أفراد بينهم ثلاثة أطفال، ويعيش أوضاع غاية في التعقيد نتيجة التدهور المعيشي والإقتصادي.



وهذه هي الحادثة الرابعة التي تشهدها المحافظة خلال نحو شهر، في ظل تصاعد حالات الانتحار بشكل لافت لأسباب مختلفة تأتي على رأسها الظروف المعيشية الصعبة.

