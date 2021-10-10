العرادة يناقش مع وزير التعليم العالي سبل تطوير بالتعليم الفني والمهني بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش محافظ مأرب سلطان العرادة، اليوم مع وزير التعليم العالي والفني والتدريب المهني الدكتور خالد الاصابي وضع التعليم العالي والفني بمأرب ومتطلبات النهوض بمؤسسات هذا القطاع وتجويد مخرجاتها لخدمة عملية البناء والتنمية وإعمار ما دمرته مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران من خراب وتدمير للبنى التحتية ومؤسسات الدولة وعقول الأجيال والهوية الوطنية.



وناقش الاجتماع الخطوات التي قطعتها جامعة اقليم سبأ بالمحافظة منذ نشأتها في 2016م رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن عقب انقلاب مليشيا الحوثي والحرب العبثية والتدميرية التي تشنها المليشيا على الشعب اليمني، وباتت صرحاً تعليمياً متميزاً .. وأهمية تعزيز الدعم والعون للجامعة لتصل إلى مصاف الجامعات الكبرى.

وأكد المحافظ أن السلطة المحلية ستظل تقدم كافة الدعم الممكن لتطوير هذا القطاع خاصةً جامعة اقليم سبأ ومؤسسات التعليم الفني والمهني بالمحافظة وتعول عليهم كثيراً في إخراج كوادر وهامات في مختلف التخصصات ستفاخر بها اليمن والمحافظة عبر الأجيال.

من جانبه أشاد وزير التعليم العالي بالخطوات والانجازات التي قطعتها جامعة اقليم سبأ وتميزها خلال سنوات معدودة وما كانت ستحدث لولا الدعم الذي يقدمه المحافظ العرادة.

مشيراً إلى أنه وجد خلال زياته إلى الجامعة انجازات باهرة في مختلف النواحي والمجالات من بنى تحتية وفي الجانب الأكاديمي والتعليمي وفي الجوانب الادارية، والبحوث العلمية، والجودة، والجوانب البيئية والجمالية والانشطة الطلابية.