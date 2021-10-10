آخر مستجدات المعارك في جبهات محافظة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ مأرب

تجددت مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية من جهة، ومليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا من جهة ثانية، في عدد من جبهات مأرب، (شمال شرقي اليمن).



وقال مصدر عسكري ميداني، إن مواجهات هي الأعنف تجددت صباح الأح 10 أكتوبر/ تشرين الأول، في جبهة العبدية، جنوبي مأرب.

بالتزامن شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية عدّة غارات استهدفت مواقع وتعزيزات عسكرية للحوثيين، ألحقت فيها خسائر مادية وبشرية.

وفي جبهات القتال بمديرية الجوبة، التي شهدت مواجهات عنيفة متجددة، ساد الهدوء النسبي معظم الجبهات مع الساعة الاخيرة من مساء السبت، في حين استمر الطرفان بتبادل القصف المدفعي تزامن مع شن مقاتلات التحالف عدّة غارات جوية.

وذكر المصدر أن مصادر استطلاعية رصدت تعزيزات دفعت بها مليشيا الحوثي نحو جبهة ملعا.

وبحسب مصادر محلية، تشهد قرى "السوم، نجا، مغيضة، المسنة ومستوفة" موجة نزوح واسعة مع اقتراب المعارك منها.

وطالبت المنظمات الدولية والحقوقية تحمل مسؤوليتها بالضغط على الأطراف المتحاربة بتحييد المناطق المأهولة بالسكان وحماية المدنيين وممتلكاتهم.

وخلال الـ24 ساعة الماضية شهدت جبهات محافظة مأرب معارك هي الأعنف، في محاولة لمليشيا الحوثي فرض سيطرتها على المحافظة الغنية بالنفط والغاز.

وتسببت المواجهات العسكرية بين الطرفين بنزوح آلاف الأسر من مختلف مديريات المحافظة