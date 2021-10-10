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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمم المتحدة: وصول 2769 مهاجر إفريقي لليمن في سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021
متابعات_الخليج 365
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، وصول 2769 مهاجر إفريقي إلى اليمن، خلال سبتمبر/أيلول المنصرم.
وأوردت المنظمة في تقرير، أنه "في سبتمبر 2021، قدرت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، أن 2769 مهاجرا دخلوا اليمن، مقارنة بـ 1756 في أغسطس (آب)".
وأردفت: "عدد المهاجرين من إثيوبيا، مثّل81 بالمئة من هؤلاء الواصلين إلى اليمن، فيما 19 بالمئة صوماليين".