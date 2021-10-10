حالة الطقس المتوقعة في اليمن خلال الساعات المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ خاص

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية المتوقعة لأحوال الطقس ودرجات الحرارة في اليمن خلال الساعات القادمة.



وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين:-

*من غزارة الامطار وتدفق السيول في الشعاب والوديان وكذلك من العواصف الرعدية في المحافظات الآنفة الذكر وأخذ الاحتياطات اللازمة حفاظا على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم وينصح بما يلي:

1.ضرورة الإبتعاد عن وعدم عبور ممرات ومجاري السيول والإحتماء من العواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الامطار.

2.ضرورة إيواء الحيوانات والنحل والطيور والاستفادة من المياه الهاطلة.

3.ضرورة تفقد المنازل لا سيماء الطينية القديمة منها وكذلك شبكات تصريف المياه في المدن.

وتوقعت النشرة أن تشهد، المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا الى غائم والسماء ملبده بالغيوم في فترتي الظهيره والمساء. و هطول امطار متفاوتة الشدة يصاحبها العواصف الرعدية على المحافظات الجبلية من لحج جنوبا الى صعده شمالا وكذلك الهضاب الداخلية وقد تكون اشد غزارة على محافظات (حضرموت، شبوه، ابين، لحج، تعز، إب، الضالع وريمه )

وذكرت أن الأجواء في المناطق الساحلية ستكون حارة رطبة غائمة جزئيا إلى غائمة وهطول أمطار بعضها غزيرة قد يصاحبها الرعد أحيانا على السواحل الجنوبيه والغربيه والمناطق الداخلية المقابلة لها، وتكون ما بين المتوسطة والخفيفة على السواحل الشرقية.

وأشارت إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد طقس حار صحو إلى غائم جزيئا مع احتمال هطول أمطار متفرقة خاصة على صحاري (الجوف، مارب، شبوه وحضرموت).

فيما ستكون الأجواء في أرخبيل سقطرى غائمة جزيئا مع احتمال هطول أمطار متفرقة عليها