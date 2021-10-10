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أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الأحد

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ خاص

فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة ليومنا هذا الأحد 10 أكتوبر 2021م في كلاً من صنعاء وعدن وهي على النحو التالي:

 

أسعار الذهب في صنعاء:

 

جنية ذهب

 

شراء: 338,000

 

بيع: 342,000

 

جرام ذهب عيار 24

 

شراء: 34,000

 

بيع: 36,000

 

جرام ذهب عيار 21

 

شراء:.30,000

 

بيع: 32,000

 

جرام ذهب عيار 18

 

شراء: 25,000

 

بيع: 27,000

 

أسعار الذهب في عدن

 

جنية ذهب

 

شراء: 482,000

 

بيع: 487,000

 

جرام ذهب عيار 24

 

شراء: 68,000

 

بيع: 71,000

 

جرام ذهب عيار 21

 

شراء: 60,000

 

بيع: 63,000

 

جرام ذهب عيار 18

 

شراء: 51,000

 

بيع: 54,000

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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