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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021
الخليج 365 ـ خاص
فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة ليومنا هذا الأحد 10 أكتوبر 2021م في كلاً من صنعاء وعدن وهي على النحو التالي:
أسعار الذهب في صنعاء:
جنية ذهب
شراء: 338,000
بيع: 342,000
جرام ذهب عيار 24
شراء: 34,000
بيع: 36,000
جرام ذهب عيار 21
شراء:.30,000
بيع: 32,000
جرام ذهب عيار 18
شراء: 25,000
بيع: 27,000
أسعار الذهب في عدن
جنية ذهب
شراء: 482,000
بيع: 487,000
جرام ذهب عيار 24
شراء: 68,000
بيع: 71,000
جرام ذهب عيار 21
شراء: 60,000
بيع: 63,000
جرام ذهب عيار 18
شراء: 51,000
بيع: 54,000