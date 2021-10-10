فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة ليومنا هذا الأحد 10 أكتوبر 2021م في كلاً من صنعاء وعدن وهي على النحو التالي:

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة

محمد يوسف

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