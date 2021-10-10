شكرا لبحثكم عن خبر محافظ عدن يؤكد سلامته ويعلن إصابة مرافقيه في انفجار التواهي والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قال محافظ عدن حامد لملس باول حديث له إنه لم يتعرض لأذى في الهجوم ويؤكد إصابة عدد من المرافقين



وكشف مصدر طبي لكريتر سكاي عن إصابة ٦ من مرافقي محافظ #عدن في الهجوم الذي استهدف موكبه في مديرية التواهي.

وفي تحديث لاحق قالت مصادر اعلامية ان 4 من مرافقي المحافظ استشهدوا متاثرين باصابتهم بالتفجير