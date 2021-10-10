شكرا لبحثكم عن خبر الحصيلة الأولية للتفجير الإرهابي بعدن.. وهذا مصير المحافظ لملس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر إعلامية ان محافظ عدن وطاقمه ووزير الزراعة لم يصابوا باي أذى واضافت: سيارة مفخخة استهدفت موكبهم تسببت بإصابة جنود بحي حجيف بالتواهي. واختتموا: الانفجار سمع دويه بمدينة التواهي تسبب بسقوط جرحى.

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