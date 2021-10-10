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اللجنة الأمنية تقر تسليم طوق عدن للواء الاول دعم وإسناد

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اليمن العربي - عدن 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

الخليج 365 - عدن

اصدرت اللجنة الأمنية في العاصمة عدن قرارا يقضي بتسلم اللواء الاول دعم وإسناد المهام الأمنية في طوق عدن .

 

وقضى القرار بتسلم اللواء الاول دعم وإسناد النقاط الأمنية في مداخل ومخارج العاصمة عدن ، بينما يخضع افراد قوات طوق عدن لدورات تدريبية مكثفة تعزز من خبراتهم الأمنية والعسكرية .

 

واكد مصدر عسكري ان قوات اللواء الاول قد بدات بااستلام النقاط الأمنية في مداخل ومخارج العاصمة عدن منها نقطة الرباط . بينما سيتم استلام ماتبقى من نقاط أمنية خلال الساعات القادمة .

 

واكد المصدر العسكري ذاته ان قوات اللواء الاول دعم وإسناد ستقوم بمهامها الامنية في حماية مداخل ومخارج العاصمة عدن على اكمل وجه. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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