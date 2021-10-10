شكرا لبحثكم عن خبر أتباع الحجوري يدخلون خط المواجهة ضد الحوثيين في ملعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دخلت قوة تابعة للجماعة السلفية خط المواجهات في جبهات ملعاء جنوب مأرب، طبقا لمصدر مطلع. وقال المصدر لـ( بوابتي) إن القوة قوامها نحو 400 مقاتل وهم من أتباع يحي الحجوري. ومن أبرز قيادات تلك القوة، عبداللطيف القبلي ويعتبر أول تكوين منفرد للسلفيين يدخل خط المواجهة ضد الحوثيين، منذ أحداث دماج، في العام 2014.

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