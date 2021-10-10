عاجل : انفجار كبير يهز مدينة التواهي قبل قليل

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يزيد بن سلمان - شبوة - هز انفجار عنيف ، قبل قليل ، أرجاء واسعة من عدن .

وقال مواطنون أن انفجاراً عنيفاً هز ارجاء واسعة من عدن.

وشوهد أعمدة من الدخان تصاعدت من اتجاه التواهي والمعلا بحسب صورة التقطها مواطن ونشرها على صفحته بالفيسبوك.

ولم يتم معرفة أسباب الانفجار حتى الآن .



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