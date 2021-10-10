شكرا لبحثكم عن خبر العبدية: شيخ قبلي تعهد بقتال الحوثيين يقدم ولده الرابع شهيدا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استشهد النجل الرابع لأحد شيوخ قبائل العبدية في مأرب السبت أثناء صد أكبر هجوم حوثي على المديرية. وقال مقاتلون وسكان محليون في مأرب إن الشيخ ناصر السعيدي ودع الشهيد الرابع من أبنائه ويدعى أنس. وتعهد الشيخ ناصر السعيدي مع قبائل المديرية المحاصرة من جميع الاتجاهات وقوات الجيش في المديرية بالقتال حتى النصر أو الموت ضد الحوثيين.

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