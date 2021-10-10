شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة تصدر اعلانا هاما بشأن غابة "فرمهن" في سقطرى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الحكومة اليمنية، السبت، غابة “فرمهن” حيث تستوطن أشجار دم الأخوين في جزيرة سقطرى محمية طبيعية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية سبأ، إن مجلس الوزراء أقر في الاجتماع الذي عقده في العاصمة المؤقتة عدن إعلان إنشاء وإدارة محمية فرمهن بمديرية حديبو محافظة سقطرى.

وأوضح أن المحمية تصنف في الفئة الثانية (متنزه وطني)، وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 11.8 كم2.

وكان وزير المياه والبيئة” توفيق الشرجبي” قد تقدم بمشروع قرار للحكومة يقضي بإعلان ثلاث جزر يمنية محميات طبيعية كخطوة أولى، لحماية الموارد الطبيعية التي تتعرض للاستنزاف والتدهور .

وتحتضن فرمهن الواقعة في الجزء الأوسط من جزيرة سقطرى، أشجار دم الأخوين “اعريب” ذات الشكل الذي يُشبه الفطر والأغصان المُتشابكة، بشكل يشبه المظلة المُقوّسة المنفوخة من الداخل للخارج.

وتُعدّ الهضبة منطقة ملائمة لنمو هذه الأشجار لأنّها تنمو فقط في ظروف مُعيّنة منها أنّها تنمو فوق ارتفاع 800 مترًا فقط