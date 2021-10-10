شكرا لبحثكم عن خبر مراسلة قناة بي بي سي الإخبارية الإنجليزية الصحفية اليمنية سعاد الصلاحي بجائزة بولو الفرنسية العالمية لمراسلي الحرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فازت مراسلة قناة بي بي سي الإخبارية الانجليزية، الصحفية اليمنية سعاد الصلاحي بجائزة بولو الفرنسية العالمية لمراسلي الحرب عن مشاركتها في تقرير "قناصو النخبة في اليمن"، ضمن فريق مكون من اربعة مراسلين اجانب بقيادة الصحفية البريطانية المعروفة اورلا جورين.

ويحكي التقرير المؤثر معاناة الاطفال اليمنيين في مدينة تعز الذين باتوا هدفا مستمرا لنيران القناصة الحوثيين في المدينة المحاصرة منذ سنوات.

واعربت رئيس الفريق اورلا جورين عن اعتزازها بالجائزة، واسفها في نفس الوقت ان يأتي هذا التكريم في الوقت الذي اوقف فيه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحقيقا مستقلا بجرائم حرب محتملة من قبل جميع اطراف النزاع في اليمن.