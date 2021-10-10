شكرا لبحثكم عن خبر فلكي يحذر اليمنيين .. وهذا ما سيحدث الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن مستجدات ومتغيرات جوية في طقس اليمن ستبدأ من مساء اليوم الأحد وحتى الجمعة المُقبلة.
وتوقع الفلكي الشوافي استمرار هطول الأمطار مع تراجع تدريجي بدءاً من الاثنين المقبل.. مشيراً إلى أن نسبة الهطول المتوقعة على المرتفعات الغربية والجنوبية غربية من 40 – 60%.
وذكر الشوافي خلال منشور على حسابه في فيسبوك أن نسبة هطول الأمطار المتوقعة على السواحل الغربية والجنوبية غربية من 30 -50%، فيما تكون نسبة الهطول على المرتفعات والهضاب الشرقية والسواحل الشرقية من 20-40%.
ودعا الفلكي اليمني المواطنين في جميع المحافظات إلى توخي الحذر، ومتابعة التحديثات الخاصة بالنشرات الجوية وحالة الطقس.
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