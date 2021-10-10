شكرا لبحثكم عن خبر موقع عدن نت يتعطل مع تدشين بدء بيع شرائح عدن نت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شكى مشتركون في عدن من تعطل موقع عدن نت بالتزامن مع تدشين الشركة التسجيل للحصول على شرائح جديدة عبر موقعها الإلكتروني. وأشاروا إلى أن رابط التسجيل لم يشتغل. ولت تذكر الشبكة أي أسباب لتوقف رابط التسجيل فيما أرجع مختصون السبب إلى الضغط الكبير على الموقع. وكانت شركة عدن نت قد اعلنت امس انه وعند الساعة 10:00 صباحاً سيتم تدشين البيع عبر موقعهم على الانترنت .

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