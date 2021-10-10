شكرا لبحثكم عن خبر رئيس حكومة هادي: سنصرف مرتبات الجيش بانتظام ولكن ليس الآن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال رئيس الوزراء د. معين عبدالملك ان الوضع الذي تعيشه اليمن حاليا وضع خطير ومعقد.

واكد ان الحكومة تسعى خلال الفترة القادمة لاعادة صرف المرتبات بشكل منتظم.

وقال عبدالملك ان الحكومة ستقوم خلال الفترة القادمة بصرف المرتبات بشكل شهري.

وعلق عبدالملك على احداث كريتر الأخيرة مؤكدا ان بعض القيادات التي شاركت في حرب 2015 لم تعد الى منازلها ولم تندمج في اطار الدولة.

ودعا عبدالملك الى ضرورة تطبيق الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض مؤكدا ان بقاء الجيوب المسلحة امر يهدد حضور الدولة ومؤسساتها.

وكان عبدالملك يتحدث في لقاء تلفزيوني مع قناة اليمن الحكومية مساء السبت.

وأشار عبدالملك الى ان الدولة لن تستطيع ان تقوم بمهامها في ظل وجود كنتونات مسلحة مشيرا الى ضرورة سيطرة الدولة على كافة المناطق.

واكد انه سيتم تجريم التعامل باي عملة اجنبية غير العملة اليمنية .

وقال انه اتخذ قرار العودة الى عدن لمواجهة حالة الانهيار والتصدي لها ووقفها.

ودعا عبدالملك القوى السياسية الى الاتحاد في اطار الدولة .

وأشار الى ان الحكومة لديها قدرة السحب من البنك الدولي مبلغ وقدره 650 مليون دولار إضافة الى أموال أخرى من بنك إنجلترا وماتبقى من الوديعة السعودية.

وقال ان هناك مشاورات لبحث دعم سعودي للبنك المركزي اليمني لكنه قال ان ذلك الدعم مقترن بإصلاح اقتصادي .