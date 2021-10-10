البحسني يشهد حفل تخرّج الدورات المتقدمة والتخصصية بمعسكر الربوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

شهد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بالمكلا، حفل تخرّج الدورات المتقدمة والتخصصية بمعسكر الربوة، والمتضمنة تدريب وتأهيل الضباط والصف والجنود على مهارات الكورند والقناصة ومضاد الطيران.



وقدّمت الدفعات المتخرجة عرضًا عسكريًا مهيبًا، لإلقاء التحية على المحافظ القائد البحسني، مجسدين خلال العرض العسكري مدى التحامهم واصطفافهم خلف قيادتهم، في سبيل إرساء حضرموت إلى بر الأمان، والحفاظ على أمنها واستقرارها.

وقال المحافظ القائد البحسني في كلمة للخريجين: "لقد تدربتم على أسلحة نوعية خلال فترة انعقاد الدورة، وأثبتتم انضباطكم والتزامكم في التدريبات على ساحة الميدان، ولديكم القدرة الكافية للتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار حضرموت".

وبارك محافظ حضرموت للضباط والصف والجنود تخرجهم من هذه الدورة النوعية التي تنظّم للمرة الأولى بهذه الإمكانيات العالية، وحيّا الجهود المبذولة من قبل القيادات العسكرية والمدربين لإنجاح هذه الدورة، محملًا الخريجين مهمة نقل كافة المعارف القتالية التي تلقوها خلال فترة التدريب إلى زملائهم في كافة الوحدات العسكرية.

وشدد القائد البحسني على أهمية الضبط والربط العسكري والثبات لتحقيق المزيد من النجاحات، مجددًا اهتمامه بالضباط والصف والجنود وبذل المساعي لتحسين معيشتهم ومسكنهم وملبسهم، شاكرًا دول التحالف العربي على دعمها للمؤسستين العسكرية والأمنية، متطلعًا إلى مزيد من الدعم لتمكين القوات من التصدي لأي مخاطر تهدد السلم الاجتماعي.

وفي ختام الحفل كرّم محافظ حضرموت، الخريجين الأوائل والمتميزين في دورات الكورند والقناصة ومضاد الطيران، نظير انضباطهم والتزامهم وتميزهم في الدورة التخصصية.

حضر الحفل، رئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان، ورئيس عمليات المنطقة العسكرية الثانية العقيد سليمان سعيد عفيف، وأركان معسكر الربوة الرائد فهمي الهندي