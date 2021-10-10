تعميم هام لوزارة الصناعة جراء الارتفاعات الغير مبررة للأسعار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

الخليج 365 - عدن

أصدر وزير الصناعة والتجارة محمد محمد الاشول بالعاصمة المؤقتة عدن تعميم هام وعاجل الى مدراء مكاتب وزارة الصناعة والتجارة في المحافظات بخصوص تكثيف الحملات الرقابية والنزول الميداني على الأسواق .



وجاء في التعميم، الاخوة مدراء مكاتب وزارة الصناعة والتجارة في المحافظات ، نظرا لما تشهده أسواق الجملة والتجزئه من تلاعب بالأسعار وارتفاعها الغير مبرر وحرصا منا على قيام الوزارة بمهامها في الجانب الخدمي وحماية المستهلك .

وعليه ونظرا لما تشهده الأسواق من تلاعب بالاسعار و الارتفاع الغير مبرر يتم تكثيف الحملات الرقابية والنزول الميداني على الأسواق وضبط المتلاعبين بالأسعار والمخالفين وإحالتهم للجهات المختصة بصورة عاجلة والرفع إلينا بما يتم اتخاذه .

ويأتي هذا التعميم العاجل عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن والذي وقف أمام عدد من القضايا والملفات ووضعها ضمن سّلم أولوياته ومنها توصيات المجلس بتكثيف وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة الرقابة على أسعار السلع ومنع التلاعب والتنسيق مع الغرفة التجارة لضمان حماية المستهلك.