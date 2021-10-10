شكرا لبحثكم عن خبر الآن : افتح الرابط واحجز شريحتك عدن نت 4G والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أطلقت شركة عدن نت مزود خدمة الانترنت في عدن رابط للتسجيل في شراء شرائحها .

نطلق لكم اليوم الموقع الالكتروني للتسجيل والحصول على شريحة عدن بكل سهولة ويسر ودون عناء، فقط قم بفتح متصفح جوجل كروم أو سفاري وادخل الرابط التالي وقم بتعبئة البيانات بكل دقة.

محتوى مدفوع

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الرابط التالي ///

كما ننوه عملائنا الكرام بأن من سبق وقد قام باستخراج شريحة عدن نت باسمه لن يتمكن من الحصول على شريحة أخرى، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر قدر ممكن من العملاء الجدد.

لا تنسى التقيد بأحكام وشروط الشركة لتتمكن من الحصول على الشريحة وهي كالتالي:

#إضافة الاسم الرباعي.

#إضافة رقم الهوية (البطاقة الشخصية أو جواز السفر) وبشرط أن تكون الهوية سارية المفعول بما لا يقل عن شهر من تاريخ الانتهاء.

#إضافة رقم الهاتف حتى نتمكن من الإتصال بك أو التواصل معك عبر تطبيق الواتساب.

#إضافة البريد الالكتروني (إختياري).

عزيزي المشترك إضافة البيانات الصحيحة والهوية سارية المفعول تعزز من نجاح عملية تسجيل الشراء وتسهل علينا التواصل معك.

ستقوم بعد ذلك إدارة الشركة بالتحقق من بياناتك و التواصل معك للحضور إلى مركز المبيعات المخصص لإستلام شريحتك، لا تنسى أن تحضر هويتك التعريفية لمطابقة البيانات المدخلة في الموقع.

أهلاً بالجيل الرابع…أهلاً بعملائنا الجدد