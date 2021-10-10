شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: بلاغ كشف مخالفات قانونية في سير قضية الشاب المغدور به عبدالملك السنباني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر المحامي جميل القدسي ، بلاغاً كشف فيه عن مخالفات قانونية في سير قضية الشاب المغدور به عبدالملك السنباني، مطالباً اليمنيين بالضغط لإعادة القضية إلى مسارها القانوني .

وجاء في نص البلاغ :

الاخوة الاعزاء متابعي قضية الشهيد عبد الملك السنباني

بناء على الإتصالات والاستفسارات المتعددة حول سير القضية وما ينشر من معلومات هنا وهناك نود أن نوضح بعض الحقائق بالاتي :

بتاريخ 30 سبتمبر تم ارسال مذكرة مكونة من اربعة صفحات لرئيس النيابة الجزائية مسببة بعدم اختصاص النيابة العسكرية والتي سبق ان حررت مذكرة تطالب من خلالها ارسال ملف قضية الشهيد اليها وقد اوضحنا بالاسانيد القانونية ما يخالف القانون و تعليمات النائب العام ارسلت له عبر مكتبه مع صور ة للنائب العام والمحامي العام ولرئيس النيابات ومكتب النائب العام

بتاريخ 3 اكتوبر تقدمنا بطلب لرئيس النيابة الجزائية المتخصصة منحنا قرار الاحالة مع صورة من ملف القضية

كان رد رئيس النيابة الجزائية المتخصصة ما نصه : الملف ارسل الي النيابة العسكرية للاختصاص بتاريخ 27سبتمبر ممهور بتوقيعه

مع العلم انه رفض اعطائنا اي قرار بشان ذلك واكتفي بتلك الافادة كما افادوا ان رئيس النيابة العسكرية حضر بنفسه لاستلام ملف القضية .

بتاريخ السبت واحد اكتوبر تلقينا اتصال من رئيس النيابة العسكرية يطلب حضورنا امامه مع اوليا الدم وتم ابلاغ اسرة الشهيد بذلك

كان راي اسرة الشهيد التوقف عن الحضور حتي يتم الوقوف على التطورات المخالفة للقانون واتخاذ الإجراءات القانونية عبر الجهات القانونية لوقف هذه التجاوزات المخلة بسير القضية والعمل على اعادتها لنصابها القانوني

لا زالت جثة الشهيد عبد الملك السنباني رهن الاحتجاز من قبل النيابة العسكرية حتي كتابة هذا الخبر ولا صحة لما نشر عن الافراج عنها ونقلها عبر الصليب الأحمر الدولي

يؤكد فريق المحامين المضي قدماً في المطالبة بتطبيق القانون صونا لدماء الناس كما نؤكد أن التجاوزات القانونية تفقد ثقة الشعب بالهيئاة القضائية مما يؤدي لتفشي الجريمة وما حادثة قتل الطبيب عاطف الحرازي العامل في منظمة اطباء بلا حدود قبل يومين الا نتيجة لهذه التجاوزات والانفلات الأمني وعدم ردع القتلة المجرمين

وعليه نهيب بكل الاخوة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني و المنظمات الدولية وكل المهتمين التضامن والضغط لاعادة مسار القضية الي طريقها القانوني وسيادة القانون واحترام دماء اليمنين .

والله الموفق

6 اكتوبر 2021م

الفريق القانوني

المستشار عبد الملك السنباني

المحامي قيس السنباني

المحامي احمد فيصل الابي

المحامي جميل محمد القدسي

المحامي جميل شرف القدسي