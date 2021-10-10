واشنطن تستأنف جهود إحلال السلام في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

استأنف المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، تحركاته بهدف الدفع باتجاه إحلال السلام، على وقع تصعيد حوثي غير مسبوق في جنوب محافظة مأرب.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أنّ تيم ليندركينغ، بدأ من الأردن جولة جديدة، سيزور خلالها عدداً من دول المنطقة، كما سيلتقي الحكومة اليمنية، وممثلي المجتمع المدني اليمني، وكبار المسؤولين الحكوميين الإقليميين، والأمم المتحدة، وشركاء دوليين آخرين.

ووفق الخارجية الأمريكية، فإنّ جهود ليندركينغ، لا تزال مركزة على تقديم الإغاثة الفورية لشعب اليمن، ودفع عملية سلام شاملة، بقيادة الأمم المتحدة، وأنّه مستمر في الدعوة إلى حل دائم لأزمة الوقود، بما في ذلك إنهاء القيود المفروضة على واردات المشتقات النفطية، والتلاعب الحوثي بأسعارها وتخزينها.

كما أنه سيبحث خلال لقاءاته مع الشركاء الدوليين، تداعيات استمرار هجوم الحوثيين في مأرب، الذي يفاقم الأزمة الإنسانية، ومقتل مزيد من المدنيين. وتأتي جولة المبعوث، متزامنة وتصعيد حوثي غير مسبوق.