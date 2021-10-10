امريكا تدين الهجوم الحوثي "الشائن" على مطار جازان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أدانت واشنطن، الأحد، الهجوم الشائن الذي شنته مليشيات الحوثي على مطار الملك عبدالله في جازان بالسعودية.



وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في تغريدة عبر "تويتر": "نعبر عن تضامننا مع الـ10 أشخاص الذين تعرضوا لإصابات، دون أي ذنب سوى أنهم يسعون للسفر أو كسب الرزق".

والجمعة، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، حصيلة جديدة للإصابات الناتجة عن استهداف مليشيات الحوثي لمطار الملك عبدالله بجازان.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، إنه إلحاقاً لما أصدرته قيادة القوات المشتركة للتحالف عن وقوع محاولة عدائية بالهجوم على مطار الملك عبدالله بجازان من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، تم تنفيذها بطائرة مسيّرة ومفخخة ونتج عن ذلك وقوع عدد (10) إصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار.