شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يبيع البترول بنصف قيمته في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت شركة النفط اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ، اليوم ، عن قيامها بتشغيل جميع محطات الشركة في مختلف المناطق الواقعة تحت سيطرتها ابتداء من اليوم الأحد 10أكتوبر2021م والبيع بالسعر الرسمي《سعر اللتر (425) ريال وسعر الدبة 20لتر (8500) ريال.

جاء ذلك في تعميم لها وفيما يلي نصه :

الأخوة المواطنون الكرام :

نحيطكم علما بأنه سيتم ابتداء من اليوم الأحد 10أكتوبر2021م تشغيل جميع محطات الشركة في مختلف المناطق والبيع بالسعر الرسمي 《سعر اللتر (425) ريال وسعر الدبة 20لتر (8500) ريال》كونها من الكمية الواصلة إلى ميناء الحديدة على السفينة المفرج عنها مؤخرا (جي تي فريدوم) والمخصصة للاستهلاك العام ، كما سيتم اعتبارا من بعد غد الاثنين 11أكتوبر2021م تشغيل المزيد من المحطات بما يشمل جميع عواصم المحافظات والمدن الكبيرة والاعلان عنها يوميا في الموقع الرسمي والصفحات والقنوات الرسمية التابعة للشركة على مواقع التواصل الاجتماعي.

والله الموفق.

شركة النفط اليمنية

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