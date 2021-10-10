عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل 16 حوثيا في مأرب.. خسائر فادحة للانقلاب

الأحد 10 أكتوبر 2021

الخليج 365

قتل 16 عنصرا حوثيا، السبت، في معارك طاحنة مع الجيش الوطني ورجال القبائل في محافظة مأرب، شرقي البلاد.



وتصدت قوات الجيش ورجال القبائل لسلسلة هجمات عسكرية نفذتها المليشيات الانقلابية صوب الجبهات الغربية للمحافظة الغنية بالنفط والغاز بهدف تحقيق اختراق ميداني.

وقال الجيش الوطني، في بيان، إنه "تم كسر هجمات برية قامت بها عناصر المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في جبهتي المشجح والكسارة غربي مأرب".

وأوضح أن مجموعات تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية حاولت التسلل إلى بعض المواقع العسكرية في جبهتي المشجح وهيلان لكنها باءت بالفشل، حيث تمكنت قوات الجيش مسنودة برجال القبائل من التصدي للعناصر المتسللة ودحرها.

وأسفرت المعارك، وفقا للبيان، عن مصرع أكثر من 16 عنصراً من المليشيات الانقلابية وإصابة العشرات وتدمير آليتين تابعتين للمليشيات.

في السياق، شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية سلسلة غارات على مواقع متفرقة للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران في جبهات ذات المحافظة.

واستهدفت غارات التحالف طبقا للبيان، عدة مواقع متفرقة وتجمعات وتعزيزات متجهة صوب "الكسارة" و"هيلان" بمديرية صرواح غربي المحافظة المصنفة بأهم معقل للحكومة المعترف بها دوليا.

وتواجه مليشيات الحوثي مقاومة مستميتة عمودها الرئيسي "قبائل مأرب"، وذلك على أكثر من 14 جبهة قتالية في مسرح عمليات محافظة مأرب.

وتتلقى المليشيات الانقلابية يوميا ضربات موجعة في جبهات مأرب، إذ قدر الجيش تكبدها 10 آلاف قتيل حملتها العسكرية الكبيرة في فبراير/ شباط الماضي.