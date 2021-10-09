شكرا لبحثكم عن خبر الكابتن ابوبكر يعاتب نادي التلال بشأن موقفه من الرئيس السابق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كلمة عتاب... لإدارة نادي التلال والجهاز الفني ولاعبي الفريق في مباراة اليوم لعدم وقوفهم دقيقة حداد على روح رئيس نادي التلال سابقاً "مراد شطارة" رحمة الله عليه، الذي في عهده حقق التلال كأس اليمن وانجازات عديدة داخلية (بطولة الدوري، بطولة الكأس) ومن المعيب جداً ان تنسى او يتجاهل الآخرين مثل هكذا وقفة او حتى شارة سوداء على أيدي لاعبي الفريق اخوكم / ابو بكر الماس

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