شكرا لبحثكم عن خبر سقطرى.. تدشين صرف مكرمة الملك سلمان للقطاعين العسكري والمدني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دشنت لجان الصرف في محافظة سقطرى، أمس الجمعة 8 أكتوبر، عملية صرف مكرمة الملك سلمان للقطاعات العسكرية والمدنية.

وتستهدف المكرمة أكثر من 10 الف مستفيد، من القطاعين العسكري والمدني، بحيث يصرف لكل مستفيد راتب شهرين.

وشهد اليوم الأول من عملية الصرف، توافد المستفيدين إلى لجان الصرف التي حرصت على تذليل الصعوبات أمامهم، بما يمكنهم من إستلام المكرمة بكل سهوله ويسر دون أي عوائق .

وعبر عددا من المستفيدين عن شكرهم الكبير لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على هذه اللفته الكريمة، والتي تأتي امتداد لمواقف سابقة تجاه الشعب اليمني.