السلطة المحلية بحضرموت تعقد لقاءاً موسعاً مع قادة القبائل والأحزاب السياسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

عقدت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، اليوم، لقاءاً موسعاً في مدينة المكلا، مع مقادمة ومناصب ومشائخ قبائل حضرموت، وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية في المحافظة.



وأكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني، على ضرورة أخذ الحيطة والحذر والاستعداد في حضرموت لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، وتكاتف الجهود الشعبية والحكومية في هذا الجانب، ومواجهة الطوارئ.

وتطرق البحسني في اللقاء بحضور وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش، ووكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية، إلى الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنين بسبب تدهور العملة المحلية..مؤكداً اتخاذ جملة من الإجراءات الاقتصادية.

كما تحدث خلال اللقاء عدد من علماء ومقادمة ومناصب ومشائخ القبائل الحضرمية، حول الأوضاع الاقتصادية في المحافظة، وعن ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار.