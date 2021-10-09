عاجل.. تدمير مسيرة حوثية تجاه جنوب السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن التحالف العربي، مساء السبت، تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.



والخميس الماضي دمر التحالف العربي، صاروخا باليستيا ثانيا بالإضافة لمسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه المملكة.

وحاولت مليشيات الحوثي الإرهابية استهداف الأراضي السعودية ثلاث مرات خلال الخميش الماضي.

وأصيب 4 من العاملين بمطار أبها بإصابات طفيفة نتيجة اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الانقلاب باتجاه المطار.

وتكثف مليشيات الحوثي المدعومة من إيران من وتيرة استهداف السعودية، عبر الطائرات المسيرة والزوارق المفخخة، التي تنكسر على يقظة قوات التحالف، الذي تقوده المملكة.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية في السعودية إدانات عربية ودولية، مؤكدة أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.