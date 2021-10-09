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عاجل.. تدمير مسيرة حوثية تجاه جنوب السعودية

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. تدمير مسيرة حوثية تجاه جنوب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

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أعلن التحالف العربي، مساء السبت، تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.

 

والخميس الماضي دمر التحالف العربي، صاروخا باليستيا ثانيا بالإضافة لمسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه المملكة.

 

وحاولت مليشيات الحوثي الإرهابية استهداف الأراضي السعودية ثلاث مرات خلال الخميش الماضي.

 

وأصيب 4 من العاملين بمطار أبها بإصابات طفيفة نتيجة اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الانقلاب باتجاه المطار.

 

وتكثف مليشيات الحوثي المدعومة من إيران من وتيرة استهداف السعودية، عبر الطائرات المسيرة والزوارق المفخخة، التي تنكسر على يقظة قوات التحالف، الذي تقوده المملكة.

 

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية في السعودية إدانات عربية ودولية، مؤكدة أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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