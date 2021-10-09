شكرا لبحثكم عن خبر اخيرا أخيراً.. عدن نت تبدأ بيع شرائح ال 4G والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت شركة عدن نت عن بدء بيع شرائحها للمواطنين اعتباراً من صباح يوم غد الأحد . ونشرت الشركة منشور على الفيسبوك وجاء فيه مايلي : لو أنت في عدن "فضلاً قم بضبط منبهك على الساعة العاشرة صباحاً لتتمكن من التسجيل بموقعنا والحصول على شريحة عدن نت بكل سهولة ويسر ودون عناء" "لا تنسى التقيد بالأحكام والشروط التي ستظهر أمامك في الموقع" أنتظرونا غداً في الساعة العاشرة صباحاً لنعلن عن موقع التسجيل والعشرة الفائزين بمسابقة "توقع يوم الإفتتاح" سيتم الاعلان عنهم غداً والتواصل معهم لاستلام الجائزة المقدمة من الشركة وهي شريحة عدن نت مع باقة رصيد شهرية ننطلق مجدداً أسرع وأوسع أهلاً بالجيل الرابع... أهلاً بعملائنا الجدد

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