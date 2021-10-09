معين عبدالملك يلتزم بصرف رواتب الجيش بانتظام ولم يحدد موعداً للتنفيذ

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يزيد بن سلمان - شبوة - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد على انتظام صرف مرتبات الأمن والجيش خلال الفترة القادمة . وقال رئيس الوزراء في مقابلة تبث الآن على قناة اليمن الفضائية أن الحكومة تجري خلال هذه الايام ترتيبات مع البنك المركزي ووزارة المالية لانتظام صرف المرتبات وبآلية أكثر شفافية . وطمأن الجميع بأن الحكومة ستصرف المرتبات وبانتظام خلال الفترة القادمة.

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