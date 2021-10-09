انعقاد ورشة استشارية بسيئون لمتابعة قضايا السلامة المجتمعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

عقدت بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، الورشة الاستشارية الختامية لقضايا السلامة المجتمعية والتي نظمتها مؤسسة الاستجابة للإغاثة والتنمية ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز الامن والحماية على المستوى المحلي باليمن.



ويهدف المشروع الى تعزيز الحوار ما بين المجتمع ومسؤولي الحكومة المحلية لتحسين العلاقة بين قطاع الأمن والحماية والمجتمع وإيجاد حلول واضحة لدى مسؤولي الأمن والجهات المختصة باحتياج المجتمع .

واكد المدير العام لمكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتور عبدالله باجهام، أن المشروع ساهم وبشكل كبير في حل العديد من الإشكالات والقضايا الهامة والحلول عبر جوانب التوعية..مشيداً بعمل مؤسسة الاستجابة للبرامج الحيوية والأنشطة المجتمعية لخدمة الشباب على وجه الخصوص .

بدوره استعرض رئيس مؤسسة الاستجابة المهندس عوض بن هامل، مراحل المشروع من يونيو 2021م، ومجالات عمله في جوانب التوعية وإبراز القضايا المجتمعية الأكثر حيوية والتفاعل معها.

وجرى في الورشة التي حضرها عدد من مدراء عموم مكاتب الوزارات الحكومية والهيئات وقطاع الأمن والشرطة واتحاد نساء اليمن، الاستماع الى مداخلات الحاضرين وتشكيل لجان لتطوير عمل الفرق في المديريات وبحث المشاكل والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .