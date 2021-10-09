شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع اكثر من 16 عنصراً حوثياً غرب مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

لقى اكثر من 16 عنصراً حوثياً مصرعهم واصيب العشرات بجروح مختلفة، اليوم، في المعارك المستمرة التي يخوضها الجيش الوطني مسنوداً بابطال المقاومة الشعبية غرب محافظة مأرب.



وبحسب مصدر عسكري للمركز الاعلامي للقوات المسلحة، فأن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تمكنت من كسر هجوم قامت به مجاميع من عناصر المليشيات الحوثية الإيرانية في جبهتي المشجح والكسارة غرب مأرب..مشيراً الى ان المعارك أسفرت عن مصرع أكثر من 16 عنصراً حوثياً وإصابة العشرات وتدمير آليتين تابعة للمليشيات.

ولفت المصدر، الى ان مدفعية الجيش استهدفت عدد من مواقع تمركز المليشيات، فيما شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات جوية على مواقع متفرقة في الكسارة وهيلان استهدفت تجمعات وتعزيزات للمليشيات الحوثية الإيرانية.