شكرا لبحثكم عن خبر صورة .. استشهاد نائب وزير النفط في معارك الدفاع عن مأرب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن رئيس حكومة أطفال وشباب اليمن محمد جميع ، اليوم ، عن استشهاد نائب وزير النفط والمعادن في الحكومة .
وقال محمد جميع في منشور على الفيسبوك :"رحمك الله اخي الشهيد محمد يحيى البحري نائب وزير النفط والمعادن لحكومة الشباب والاطفال استشهد اليوم في جبهات العز والشموخ في جبهات مارب الصمود ..رحمك الله اخي محمد".
مصدر الخبر :
صحيفة 17 يوليو
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