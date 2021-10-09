الوزير البكري يفتتح مركز تنمية القدرات الشبابية بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

افتتح وزير الشباب والرياضة نايف البكري، اليوم، ومعه وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، مركز تنمية القدرات الشبابية بمأرب.



واطلع الوزير البكري، ومعه الوكيل مفتاح ووكيلا الوزارة لقطاع الشباب الدكتور منير لمع، وقطاع المشاريع محسن بيبك، على مستوى التجهيزات الفنية في المركز..مثمناً جهود القائمين على المشروع الذي سيكون رافداً رياضياً مهما ًلابناء محافظة مأرب.

كما اطلع البكري، على سير العمل في مشروع الانشاءات في ملعب الاستاد الرياضي بمدينة مأرب..مثمناً دعم قيادة السلطة المحلية في مأرب واهتمامها بالمشاريع والانشطة الرياضية ورعاية وتأهيل النشء والشباب.