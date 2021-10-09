جمعية الوصول الانساني تقيم حفل توزيع منح التمكين الاقتصادي للمستفيدات من مشروع صناعة العطور والبخور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

أقامت جمعية الوصول الانساني حفل توزيع منح التمكين الاقتصادي ل15 مستفيدة من مشروع صناعة العطور والبخور ضمن مشروع الحماية ودعم سبل العيش ، برعاية معالي الاستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة واشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة بتمويل صندوق الامم المتحدة للسكان وتنفيذ المساحة الآمنة للنساء والفتيات بمدينة الغيضة .



وخلال الفعالية أشار وكيل أول محافظة المهرة الاستاذ مختار بن عويض الجعفري إلى أن مثل هذه المشاريع يحتاجها المجتمع المحلي اليوم في محافظة المهرة كونها تفتح آفاق جديدة على الفرد والأسرة والمجتمع ، لافتاً إلى أن السلطة المحلية ستقدم كافة التسهيلات الممكنة لانجاح مثل هذه المشاريع ، شاكراً كافة الجهات الداعمة والراعية للمشروع .

من جانبه أشار نائب مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الاستاذ سالم سويلم إلى أن هذا المشروع سيساهم في تعزيز مصدر الدخل للمستفيدات ، متمنيا من كافة المنظمات الأخرى التدخل بمشاريع أخرى نوعية في المحافظة .

وكان مدير جمعية الوصول الانسانية الاستاذ مصطفى القادري أوضح أن المرحلة الأولى من المشروع تمثلت في تدريب المستفيدات على كيفية صناعة العطور والبخور واليوم تبدأ المرحلة الثانية ، داعياً كافة المستفيدات بالانطلاق نحو سوق العمل وتسجيل قصص نجاح خاصة بهن في المستقبل .

وجرى في نهاية الاحتفالية توزيع الشهادات وحقائب التمكين الاقتصادي للمستفيدات من المشروع.