مؤسسة فينا خير تواصل وضع الأعمدة الخاصة بالإشارات المرورية على خط الغيضة - شحن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

واصلت مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية، أعمال وضع الأعمدة الخاصة بالإشارات المرورية على الخط الدولي شحن - الغيضة ،ضمن مشروع مبادرة إدارة المرور الذي تموله منظمة شركاء اليمن .

