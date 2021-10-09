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مؤسسة فينا خير تواصل وضع الأعمدة الخاصة بالإشارات المرورية على خط الغيضة - شحن

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اليمن العربي - المهرة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

واصلت مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية، أعمال وضع الأعمدة الخاصة بالإشارات المرورية على الخط الدولي شحن - الغيضة ،ضمن مشروع مبادرة إدارة المرور الذي تموله منظمة شركاء اليمن .

 

حيث جرى تركيب الأعمدة الخاصة باللوحات والإشارات الإرشادية والمرورية بحضور مهندس الأشغال العامة ، المهندس منيف الزوملي والمدير المالي لمؤسسة فينا خير رمزي العماري .

 

وتأتي هذه الأعمال استكمالاً لخطة  المشروع الخاص بتركيب اللوحات والإشارات الإرشادية والمرورية البالغ تكلفته الاجمالية 37.000 دولار أمريكي.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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