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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مؤسسة فينا خير تواصل وضع الأعمدة الخاصة بالإشارات المرورية على خط الغيضة - شحن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أكتوبر 2021
الخليج 365 - المهرة
واصلت مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية، أعمال وضع الأعمدة الخاصة بالإشارات المرورية على الخط الدولي شحن - الغيضة ،ضمن مشروع مبادرة إدارة المرور الذي تموله منظمة شركاء اليمن .
حيث جرى تركيب الأعمدة الخاصة باللوحات والإشارات الإرشادية والمرورية بحضور مهندس الأشغال العامة ، المهندس منيف الزوملي والمدير المالي لمؤسسة فينا خير رمزي العماري .
وتأتي هذه الأعمال استكمالاً لخطة المشروع الخاص بتركيب اللوحات والإشارات الإرشادية والمرورية البالغ تكلفته الاجمالية 37.000 دولار أمريكي.